- Kad govorimo o raku jajnika, sigurno da govorimo o jednom tumoru koji nije baš tako čest, spada naprotiv u retke bolesti, ali najsmrtonosniji među malignim tumorima genitalnog trakta. Zato što pacijenti nemaju neke specifične simptome koje bi odveli lekaru. Recimo, kod kancera materice, to je neko krvarenje u menopauzi. Svaka žena koja to ne očekuje i na vreme primeti, otići će kod lekara i otkriće se bolest u ranoj fazi. Nažalost, kod raka jajnika to ne postoji, simptomi se retko javljaju u početku bolesti i tako da se 60 do 70% slučajeva bolesti nalazi u trećem i četvrtom stadijumu, odnosno u odmaklim fazama kada se simptomi jave. A i tada su simptomi nespecifični i uglavnom potiču iz stomaka, kao što su grčevi, podrigivanje, oticanje stomaka, nerazgovetna stolica, nešto što vas ne upućuje odmah lekaru - rekao je dr Stefanović.