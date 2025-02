- Prošle godine moj tada 9-godišnji sin Oliver je došao iz škole i počeo da plače. Kad sam ga pitala šta se desilo rekao mi je da su u školi čitali knjigu o tome kako su Srbi ubijali i mučili Albance. Ispostavilo se da je reč o romanu “Drita, moja kućna devojčica” (Drita, my home girl” autorke Dženi Lombard.

Knjigu je izabrala učiteljica i predstavila je kao najbolju knjigu o prjateljstvu koju je ona ikada pročitala i kao takvu sva deca moraju da je pročitaju u okviru predmeta Poznavanje društva. Kad sam konačno dobila knjigu shvatila sam da se radi o najgoroj propagandi, jednostranom prikazivanju sukoba gde su sa jedne strane zli Srbi koji ubijaju i muče, šutiraju Albance po ulici do smrti, njihovu decu u školama odvajaju zidovima, a sa druge Albanci su prikazani kao nevine žrtve. Uz mnogo neistina tu je bilo i mnogo faktografskih greški i nepoznavanje geografskih termina, kaže Bojana za Serbian Times.

- Još isti dan je moje dete ponovo došlo iz škole šokirano. Učiteljica se nakon našeg razgovora vratila u razred i objavila da nastavljaju sa slušanjem knjige. Moj sin je odmah upitao da li može da izađe iz razreda dok njegovi drugari slušaju spornu knjigu. Učiteljica mu je to dozvolila, ali je tražila od njega da ostane ispred učionice, otvorila vrata a onda maksimalno pojačala zvuk tako da bi on to čuo. Odzvanjala je cela škola!, kaže Bojana.