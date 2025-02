Do kraja februara, program lojalnosti „Sa nama na putu“ nudi vozačima sjajnu priliku za uštedu! Naime, svi potrošači prilikom kupovine goriva na bilo kojoj od NIS Petrol ili Gasprom benzinskih stanica u Srbiji, ostvariće duple bonus poene uz svoju „Sa nama na putu“ karticu ili mobilnu aplikaciju. To znači da se uz svaku kupovinu bilo koje vrste i količine goriva, do 28. februara bonus poeni dupliraju, što omogućava uštedu i do 12 dinara po litru premijum goriva, odnosno do 6 dinara po litru standardnog goriva – u nivou lojalnosti „Platina“.