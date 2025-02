U Osnovnoj školi "Jovo Kursula" u Kraljevu danas je došlo do incidenta kada je maloletni đak u toaletu pokušavao da isproba biber sprej.

- To se dogodilo u trenutku kada je toalet bio prazan, a onda je on pozvao učenike da proveri da li i oni osećaju nešto i kako na njih reaguje sprej. Deca u se nakon toga vratila na čas i nastavnik je primetio da neki učenici imaju pojačan kašalj, žalili su se na iritaciju u predelu sluzokože. Nastavnik je odmah o tome obavestio direktora škole koji je sa pedagogom došao do đaka, a obišao je i školski toalet gde se više ništa nije osećalo - objašnjava direktor i dodaje: