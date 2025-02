"Ujutru slab i umeren mraz, na jugoistoku i istoku zemlјe ponegde i jak. Naoblačenje koje će pre podne zahvatiti Bačku, Srem, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, mestimično uslovlјavajući mešovite padavine, kišu i sneg, posle podne proširiće se i na ostale predele. Vetar slab do umeren, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -10 na istoku do -2 stepena na severu i zapadu, a najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. Tokom večeri i noći kiša će se lokalno lediti na tlu i to sa većom verovatnoćom u oblasti Zlatiborskog okruga, preko Zapadne i Velike Morave ka oblasti Homolјa", najavio je RHMZ.