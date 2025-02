- Ono što sam primetio jesu i ravni tabani, loše držanje tela, zapravo ne toliko kriva kičma koliko je to pognut položaj u ramenima. To je verovatno zbog sedenja i nedovoljne fizičke aktivnosti jer se deca danas slabo bave sportskim aktivnostima. Roditelji moraju da skrenu pažnju deci na to i ukoliko je držanje baš loše, dete mora da se uputi kod fizijatra da bi to ispravilo vremenom - objasnio je pedijatar.