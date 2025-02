BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod je danas upozorio da na čitavom području Srbije od večeras do sutra ujutro očekuje kišu koja će se mestimično lediti na tlu. Samo na istoku Srbije ledena kiša će padati do sutra popodne.

Jugoistočni vetar će biti slab do umeren, umeren do jak ujutro i pre podne u košavskom području, na jugu Banata i u donjem Podunavlju s udarima olujne jačine, a od popodneva će postepeno oslabiti. Najniža temperatura od minus tri do tri stepena, a najviša od jednog stepena na istoku do 11 na zapadu Srbije.