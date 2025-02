- Ovo je vrlo vešto korišćenje i zloupotreba zakonskih normi. Ovde je očito da je on pokušao da izigra zakon kroz privremeni smeštaj po nekim hotelima ili objektima za iznajmnjivanje, pa i putem polikline. Problem je što svi u Aranđelovcu to zovu staračkim domom, jer se tako i ponaša - kaže Savić.

- Tada smo saznali da je ta ustanova više puta zatvarana. Porodica Žečević tvrdi da to nije starački dom već poliklinika. Ipak, kada Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite dođe, oni im ne dozvoljavaju ulaz. Sam Zečević je za Kurir rekao da je jedan od pionira otvaranja tih domova.

On navodi i da u poslednjih 15 godina, koliko dugo je prošlo od prvobitnog otvaranja ove ustanove, Zečević je mogao da osposobi objekat kao pravi starački dom i počne da sa takvim posluje kako zakon nalaže. On dodaje nije u pitanju akcija Kurira na ličnoj ili političkoj osnovi, kako je Zečević pre tvrdio.

Satarić kaže da su cene u državnim domovima značajno niže nego u privatnim jer se u privatnim formiraju po ekonomskom principu, dok u državnim domovima dođe do dogovorene cene:

- Najjeftiniji, državni starački dom je negde u unutrašnjosti Srbije po ceni od 27.000 dinara, dok je najskuplji jednokrevetni apartman u staračkom domu na Bežanijskog kosi, po ceni od 78.000 dinara. U proseku su cene od 35.000 do 40.000 dinara. Ipak, problem je što nema mesta u državnim domovima i mesto se čeka i do godinu dana, kao i to što ovih ustanova nema u svakoj opštini.