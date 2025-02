Grip je trenutno najdominantniji, posebno kod dece mlađe od četiri godine

U Srbiji je za nedelju dana zabeleženo više od 14.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu, najčešće kod dece mlađe od četiri godine. Doktori najavljuju da se u naredne dve nedelje bližimo piku bolesti. U poređenju sa prethodnim godinama, u Srbiji nije bilo ovoliko slučajeva respiratornih infekcija kao trenutno.

Kako je pojasnila doktorka pedijatrije Olivera Ostojić za TV Prva, ovo i jeste period kada je vreme za pričanje o respiratornim infekcijama, a grip je trenutno najaktuelniji.

- Ove godine je nekako najaktuelniji grip u ovom trenutku, jer poslednjih par godina nije bilo baš ovoliki broj i odraslih i dece da je obolelo u ovom periodu. I sada možemo govoriti da je ovaj grip sad dominantan kao respiratorna infekcija kako kod dece, tako kod odraslih. Pored gripa mi imamo sad više od stotinak respiratornih virusnih infekcija koje kruže trenutno i ništa to nije neuobičajeno, ali grip je najdominantniji - poručuje doktorka Ostojić.

Na udaru deca

Simptomi koji prate virus gripa su specifični, nastaju brzo i sve počinje izuzetno visokom temperaturom. Čini se da su na udaru gripa najviše mališani, jer su oni vrlo lošeg opšteg stanja kada obole od ovog virusa, pojašnjava doktorka.

- Tri, četiri dana imaju temperature i preko 39 do 40. Odbijaju obroke, slinave, kašlju. Ovo oboljenje je i za roditelja i za njih iscrpljujuće. Traje po 4, 5, 6 dana, ali ono što je interesantno i što svi znamo u stvari da je to visoko kontagiozno, odnosno obolevaju čitave porodice. Predstavlja problem i to što možemo čuti ovih dana da su svi odjednom legli u krevet sa visokom temperaturom i sa kašljem, curenjem nosa i svim ostalim respiratornim simptomima - pojašnjava doktorka.

Kada odvesti dete kod lekara

Ipak, roditelji se pitaju kada je pravi momenat da odvedu dete kod lekara i da li bi prvo trebalo da započnu lečenje kod kuće, pa tek onda da posete pedijatra ukoliko simptomi ne prođu.

- Na početku epidemije, odnosno na početku po te masovne pojave gripa i respiratornih infekcija, uvek je najveća gužva u ambulantama zato što zaista kada imate dete koje se ujutru probudi sa 39-40 temperaturom koje je malaksalo, lošeg opšteg stanja, naravno ćete odmah otići kod lekara. Ali posle iskustveno, kako prolazi vreme, roditelji već naučeni dođu tek drugi, treći, četvrti dan. Moj savet je uvek kod kuće skinuti temperaturu, ponegovati malo dete dan-dva da bi prosto i mi kao lekari mogli lakše da se orijentišemo i dijagnostikujemo da li je to respiratorna infekcija, da li je to grip, da li je to već neka infekcija sa komplikacijama - priča doktorka Ostojić.

Oglasio se Batut o epidemiološkoj situaciji u Srbiji

Prema podacima pete izveštajne nedelje "Batuta", ukupno je obolelo nešto preko 14.000 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 17.000 akutnih respiratornih virusnih infekcija, saopštila je jutros dr Milunka Milinković, epidemiolog tog instituta.

- Registrovan je srednji intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji. Registrovan je na teritoriji 24 okruga - rekla je dr Milinković.

Kako navodi, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe.

- Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu - rekla je dr Milinković.

Simptomi gripa

Uobičajeni simptomi gripa su:

povišena telesna temperatura

malaksalost

glavobolja

bol u mišićima i zglobovima

kašalj

bol u grlu

pojačana sekrecija iz nosa.

Ukoliko imate ove simptome, to je znak da ćete se uskoro razboleti

Imunolog prof. dr Borislav Kamenov nedavno je govorio o simptomima koji ukazuju na to da nam je imunitet oslabljen i da ćemo se uskoro razboleti.

- Vrlo često se žale na stomak, imaju problem sa hranom, ne podnose neku hranu, što mi zovemo propusna creva. Onda, toksini ulaze, truju se često. Znači, to je nepodnošenje hrane, vrlo važno. Mnogi pacijenti imaju ogroman nivo pesticida u organizmu. Zatim, imaju teške metale. To su sve stvari koje pogoršavaju stanje imuniteta. To su sve neke stvari koje prave ozbiljan problem sa imunitetom i koje dovode do toga da se bolest manifestuje mnogo više i u težem stepenu nego što bi inače bilo - pojasnio je imunolog.