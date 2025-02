U Srbiju bi uskoro mogla da stigne smrtonosna radioaktivna prašina koja je u proteklim danima preplavila Evropu. Istraživanja su pokazala da tragovi plutonijuma u prašini ukazuju na to da su oni potekli iz nuklearnih proba koje su tokom Hladnog rata izvodile Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez. Koliko je ovo opasno po naše zdravlje i do kakvih posledica može dovesti, pitanja su na koja je dao odgovor Saša Milićević, pedijatar.

- To je primećeno još 2022. godine kada je grupa klimatologa rekla da postoji šansa da se u toj prašini koja dolazi iz Sahare nalaze radioaktivni izotoni plutonijuma i da to može da ima štetne efekte. Ono što nas interesuje je na šta može da deluje, a to su oči, disajni putevi, koža, kao i pacijenti sa hroničnim oboljenjima. Kasnija ispitivanja su pokazala da stepen radioaktivnosti nije od nekog velikog značaja. U slučaju da pesak koji dolazi iz Sahare predstavi problem za disajne puteve, mi u našim bronihjama imamo treplje koje izbacuju štetne materije poput te prašine, ali nekada to nije dovoljno.