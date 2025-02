- Simptomi su se razvili naglo. Otišao sam na posao u osam ujutru, popodne kad sam se vratio kući već sam imao temperaturu preko 38, bolelo me grlo i skroz sam malaksao. Uzeo sam terapiju, ali simptomi nisu tako brzo popuštali. Punih šest dana sam bio pod temepraturom i taman kad sam mislio da je to prošlo počeo je iznenadni suvi kašalj da me muči. Dve nedelje je rošlo od tada ja još uvek kašljem. Ponovo sam morao da idem kod lekara da bi se ispostavilo da imam bronhitis - kaže za Kurir V. Đ. iz Beograda.