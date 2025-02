Vitamin D igra glavnu ulogu u izgradnji i održavanju zdravlja kostiju, ali deluje i direktno na imunološki odgovor organizma. Naše telo proizvodi ovaj vitamin pri izlaganju sunčevoj svetlosti, ali takođe ga unosimo i putem hrane. Međutim proizvodnja vitamina D može se smanjiti ili u potpunosti izostati tokom zimskih meseci. Ozbiljan nedostatak vitamina D dovodi do nedovoljne mineralizacije kostiju, što dovodi do osteoporoze kod odraslih upozorava dr Snežana Baltić,specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije.

Osteoporoza je poremećaj gubitka koštane mase. Dovodi do povećanog rizika od preloma kostiju i to najčešće kuka i kičmenih pršljenova, ili neke druge kosti koja trpi veliko opterećenje. Smatra se „tihom bolešću“ jer nema primetnih simptoma sve dok se ne javi prelom kostiju. Najvećem riziku su izložene žene, naročito one sa niskom telesnom težinom. U grupu visokorizičnih spadaju i pušači, osobe koje preterano koriste alkohol, osobe sa istorijom preloma i nekim bolestima, uključujući reumatoidni artritis, dijabetes i bolesti paratiroidne žlezde.