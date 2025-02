Klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu , doktor medicinskih nauka, dr Danilo Jeremić, hirurg u ovom Institutu, kaže da će posle ove prve serije, broj pacijenata kod kojih će biti primenjena operativna tehnika za koju se usavršavao u Americi, do kraja godine biti višestruko veći.

- Ugradnja totalne proteze kuka je procedura koja je u velikoj meri smanjila bol i poboljšala život osoba sa poremećajima zgloba kuka. Među različitim hirurškim tehnikama za ugradnju proteze kuka, "bikini pristup" je privukao pažnju jer ova metoda štedi mišiće, smanjuje postoperativni bol, dovodi do bržeg oporavka i smanjenja stope iščašenja proteze kuka. Stekao je popularnost, posebno u SAD od 2005. godine. Kako su tehnike ugradnje proteze kuka evoluirale, sve je veći fokus na korišćenju minimalno invazivnih pristupa za smanjenje komplikacija i poboljšanje estetskih rezultata. Ovo je dovelo do razvoja pristupa minimalno invazivnom bikini rezu koji je počeo da se primenjuje od 2013. u svetu - objašnjava dr Jeremić.

- Ova metoda traži veliko znanje i iskustvo hirurga u ugradnji proteza kuka. Izvođenje operativnog zahvata je komplikovanije za hirurga, ali krajnji rezultat je višestruko bolji za pacijenta. Prilikom hirurškog zahvata nema sečenja mišića, pravi se rez u preponi dužine šest do devet centimetara, trauma je minimalna, pa tkivo bolje zarasta. Takođe, primenom ovog pristupa, postižemo mali gubitak krvi: 100 do 150 mililitara, preciznije merenje dužine nogu, a sama operacija traje do sat vremena. Koriste se najmoderniji i najbolji implantati koji postoje u svetu.