- Njegove oči su se širile od čuđenja dok je prvi put ugledao redove polica, šarene omote, i sve te stvari o kojima nije mogao ni da sanja. Danas je prvi put osetio kako je to poželeti nešto i odmah to imati u rukama. Nekome je to samo običan odlazak u prodavnicu. Za Miroslava, to je bio ceo jedan novi svet - napisala je Tamara u opisu snimka koji je raznežio Srbiju.