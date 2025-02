Deca su oduvek najveći humanitarci, a to su dokazali mnogo puta. Novinar Pulsa Srbije Milan Mitić posetio je osnovnu skolu Karađorđe u Ostružnici i njene male heroje koji su se organizovali da bi pomogli svojim drugarima I njihovom bolesnom ocu.

- Najčešće kod učiteljica se prave ti novogodišnji bazari gde deca prave rukotvorine i onda se to prodaje roditeljima simbolično, a zatim se taj novac daje u humanitarne svrhe. To je to neko preduzetništvo koje mi imamo kao planu i programu kada deca o tome uče.