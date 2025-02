Uprkos štrajku sve škole u Srbiji su u obavezi da organizuju pripremnu nastavu za polaganje male mature . Učenici koji pored besplatne nastave koja im se nudi žele da idu i na privatne časove iz tri različita testa koja polažu na završnom ispitu za to će morati da iskeširaju od 30.000 do 45.000 dinara po predmetu.

Takođe, i pojedine opštine organizuju besplatnu pripremnu nastavu. Gradska opština Novi Beograd saopštila je da prijava kod njih ta ispit iz matematike ili srpskog traje od 10. do 25. februara.

Od ukupno 64.128 učenika osmog razreda, najveći broj njih, 46 odsto, izabrao je da kao treći predmet na završnom ispitu polaže geografiju, saopštilo je Ministarstvo prosvete krajem prošle godine nakon završetka prijave. Preko portala Moja srednja škola prijavilo se 71,5 odsto đaka, a pisanim putem u školi je bilo 28,5 odsto prijava. Prema tim podacima, biologiju je izabralo 31 odsto, istoriju devet i hemiju i fiziku po sedam odsto učenika. Konačnu odluku iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu učenici će moći da donesu nakon probnog završnog ispita u periodu od 7. do 10. aprila. Promena nakon toga neće biti moguća.

Ukoliko se pak učenici odluče za privatne časove pojedinačna predavanja koštaju od 500 do 1.500 dinara u zavisnosti od predmeta. Ako je recimo đaku potrebno u proseku oko 30 časova za jedan od tri predmeta koji mu kaska to će roditelje koštati od 15.000 do 45.000 dinara. Grupni časovi su nešto jeftiniji, pohađa ih u proseku oko desetak đaka i koštaju od par stotina dinara pa naviše.