Mnogi smatraju da je izdavanje nekretnina lak način da se zaradi novac, međutim - to nije uvek tako!

Stanodavci su imali različta neprijatna iskustava sa stanarima - od toga da im unište stan , pa sve do toga da stanove koriste u kriminalne svrhe.

- Policija je uhapsila gosta u našem apartmanu - započeo je on priču na Tiktoku.

- Primili smo starijeg čoveka, on je sve uredno platio, dao svoju ličnu kartu, sva svoja dokumenta. U tom trenutku je delovalo sve normalno. Međutim, nekoliko sati kasnije pozvao nas je inspektor i rekao da gost ima poternicu. Takođe nam je rekao da moramo hitno da dođemo do stana, kako ne bi razvalili vrata - priča on.