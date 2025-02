"Iskrena da budem, do sada sam podržavala nastavnike jer su im primanja zaista mala i stvarno je bilo krajnje vreme da se to poveća. Razumem i da im je autoritet poljuljan, ali vraćanju autoriteta i digniteta moraju i sami da doprinesu. Ne vidim kako će se to postići ovim maltretiranjem dece danas za sutra da ne idu u školu", rekla je jedna mama iz beogradske osnovne škole koja zbog svog sigurnosti deteta ne želi da se predstavi.