"Od detinjstva gajim veliku ljubav i interesovanje prema avijaciji. U zavisnosti od toga kada imamo letenje, tako i planiramo početak radnog dana. Uglavnom je to u 7 sati, nakon toga dolazimo u boks gde sa nastavnikom letenja imamo razigru pred sam let, a nakon toga idemo na izvršnu pripremu gde dobijamo detaljne informacije o meteo-uslovima i stanju na aerodromu. Kada to završimo idemo do aviona gde radimo pretpoletne preglede, pripremamo se za let. U zavisnosti od plana letenja, da li imamo jednu ili dve smene, odletimo našu vežbu, nakon koje dolazimo u eskadrilu gde sa nastavnikom radimo analizu letenja", slikovito je dočarao jednu svoju smenu potporučnik Šarić.