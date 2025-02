- Dominira A tip, i to H1N1, od ponedeljka se pojavljuje se i AH3. Nema nikakvih razlika u kliničkoj slici, samo bris može da nam potvrdi koji je tip. Mi imunitet razvijamo na jedan soj, ali možemo da se inficiramo i drugim sojevima, ali to bude blaža klinička slika.

- Vrlo često se žale na stomak, imaju problem sa hranom, ne podnose neku hranu, što mi zovemo propusna creva. Onda, toksini ulaze, truju se često. Znači, to je nepodnošenje hrane, vrlo važno. Mnogi pacijenti imaju ogroman nivo pesticida u organizmu. Zatim, imaju teške metale. To su sve stvari koje pogoršavaju stanje imuniteta. To su sve neke stvari koje prave ozbiljan problem sa imunitetom i koje dovode do toga da se bolest manifestuje mnogo više i u težem stepenu nego što bi inače bilo -pojašnjava imunolog.