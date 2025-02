- To nije političko pitanje, to su deca države Srbije - rekao je.

Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa rektorom Đokićem i Rektoratom koji je odbio da da odgovor na pitanje od javnog značaja, Vučević ističe da sam rektor treba da odgovori na to pitanje te da ne želi da mu bude advokat .

- Bilo bi dobro da Srbija zna šta je politika Rektorskog kolegijuma. Zabrinuti smo ne kao predstavnici vlasti, nego građani na negativne konsekvence blokade univerziteta, ali sam posebno zabrinut za đake u osnovnim i srednjim školama. Da se neko igra sa sudbinom dece i obmanjuje đake da će to neko lako da ispredaje deci. Čuo sam i neodgovorna objašnjenja da ne stigne ionako da se sve ispredaje, pa nećemo ni sada stići. Lakonska, neodgovorna objašnjenja da bi se opravdali politički zahtevi koji zloupotrebljavaju prosvetu. To mi je za svaku osudu i ne vidim da se na bilo koji način opravda to što se radi kroz škole. I moramo da otvorimo putanje da li je moguće da primaju platu oni koji neće da rade. Ja tu podržavam predsednika Vučića. Obavezuje vas da zakon države, vaša neformalna zakletva koju ste dali da ćete da obrazujete i vaspitavate decu. Šta će nam škole, daj da na Viber grupama odlučimo i da proglasimo da jeste ono što nije - istakao je.