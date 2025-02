- Jako je velika razlika. Sada ima puno virusa. Kod rinovirusa je to specifično, daje samo lokalne simptome. On ima afinitete prema nosu i ždrelu, tu se klinička slika zadržava. Nos daje bistru sekreciju, zatim gustu, zapuši se, teško se diše, prisutan je kašalj, temperatura može i ne mora da postoji. Ko je pod prehladom, on ne gubi na snazi. Može da funkcioniše. Rinovirus ne traje dugo, do sedam dana. Rino virus je veoma sebičan. On kad uđe u ćeliju, ne dopušta drugom virusu da uđe. To je, na neki način, odbrana od svih drugih virusa. On podiže organizam na odbranu i to sprečava ulazak drugog virusa - rekla je doktorka.