- Radovi na paviljonu napreduju po planu, a ono u šta smo se uverili i na šta smo posebno ponosni jeste da će srpski paviljon biti jedan od "najzelenijih". On je sam po sebi inovativna građevinska konstrukcija koju čine održivi eko materijali što predstavlja potpuno nov pristup u izgradnji objekata. Oko 95% elemenata paviljona je reciklabilno i može se koristiti u izgradnji novih objekata. Paviljon Srbije sa temom " Society of play" biće ne samo most između dve naše zemlje nego i most između dve svetske izložbe - ovogodišnje u Osaki i tematske Expo 2027 Beograd. Pored stalne postavke, tokom tematskih nedelja, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, naš paviljon će pružiti mogućnost srpskoj privredi da predstavi svoje proizvode i ideje - rekla je ministarka Žarić Kovačević.