- Kada su se njih dvoje prvi put videli, razmenili poglede i osmehe, to ne znamo. Ali verovatno bi sve ostalo na tim pogledima i osmesima da Đorđe Zagla nije bio tako preduzimljiv. On je tražio način da iskaže svoje simpatije. Oboje su govorili turski, ali sresti se nisu mogli. Oboje su bili nepismeni, tako da nisu mogli da se dopisuju. A preko nekog posrednika ašikovati nisu mogli. Ipak, Zagla je rešio da u priču uvede posrednika. Bio je to njegov četvoronožni prijatelj, kučence. Prolazeći pored njene kapije, on bi bacio u dvorište neku hranu, da bi kuče naviklo da slobodno ulazi. Badža je shvatila šta on pokušava, dočekivala je psića, pomazila bi ga i nahranila. Tako je prva prepreka bila prevaziđena. U drugoj fazi tog udvaranja, Zagla je kučetu oko vrata vezao maramu i rešio da se posluži starim haremskim načinom udvaranja, koji je i Badža znala - ispričala je Sanja Đaković.