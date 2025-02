U povelji kralj Stefan Dečanski piše i o sukobu sa ocem kraljem Milutinom:

"Oni koji pozavideše mome dobrom životu, navedoše ga zlim i nedoličnim savetima na tako strašno i nepodobno delo da je neugodno da se čuje i teško da um ljudski shvati. Učiniše sa mnom ono što učiniše. Poslušavši ih, uskoro liši me svetlosti mojih očiju, ne sačekavši, ni ispitavši istinu, niti rasudivši pažljivo o presudi, jer sud je Božji.

A još, pored toga, predade me u zatočenje, predade me s mojom decom, caru Androniku, da me drži u Konstantinu gradu, to jest da se posle ovoga ne spomene ime moje, ni ime dece moje i da ne vidim zemlju moje otadžbine.

Blagi Bog, koji od početka sve zna i ispituje srca, koji je osnažio prodanog prekrasnog Josifa i postavio ga za cara mnogim narodima i svojoj braći, svestan ljubavi i pravde moga srca prema mome roditelju, pokaza prema meni veliko svoje milosrđe, vrativši mi svetlost mojih očiju, i kao od samih usta smrtonosnog ada istrže me i pošto me izvede, posadi me na presto mojih svetih roditelja i praroditelja i kao cara i gospodara postavi me za vladara države moga oca. I nije se utajilo ovo strašno delo od svih meni ravnih, od careva i kraljeva koji žive od nas i od svih zemalja koje su čule.

I bih krunisan od Boga darovanom krunom kraljevstva srpskog istog dana s mojim sinom 6829, meseca januara, 6. dana, 5. indikta, na praznik Bogojavljenja, blagoslovom i rukom preosvećenog arhiepiskopa Nikodima i svih episkopa i celog srpskog sabora, da se zovem Stefan, Bogom pomilovani i Bogom prosvećeni kralj, Uroš Treći."

BITKA KOD VELBUžDA

Čuvena Bitka kod Velbužda, od 28. jula 1330, u kojoj su Stefan Dečanski i sin mu Dušan porazili bugarskog cara Mihaila Šišmana, našla je mesto u povelji:

"Dok se ovaj hram zidao i dok se ova hrisovulja ispisivala u mome domlju u Porodimlji, iznenada se pomami car bugarski Mihailo Šišmanić sa četiri silna cara i sa stranim narodima i s mnogim neznabošcima, želeći da u ratu s mojim kraljevstvom preotme srpsku zemlju. Pošto sam protiv njega izašao s mojim voljenim sinom, mladim kraljem Stefanom, i sa svom vlastelom moga kraljevstva, podigavši ruke k nebu, rekoh: "Slava tebi besmrtni care, kako su nepravednu misao i nedoličnu nameru ovi carevi smislili za mene." U velikoj borbi, s pomoću Božjom i molitvama mojih svetih roditelja i praroditelja ubih cara Mihaila i satreh njegovu nadmenost i druge careve pobedih i razbih i uzeh njihovu imovinu na mestu zvanom Velbužd, 6838. godine, jula meseca, 28. dana."