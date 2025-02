Do kraja dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a uveče i tokom noći ponegde i sa susnežicom i snegom, navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Od nedelje još malo hladnije, slab sneg bi bio moguć u ponedeljak na istoku regiona, vetar i dalje severni. Od utorka do petka suvo i hladno uz umeren ponegde i jak jutarnji mraz koji bi se trebao kretati od -15 do -4, lokalno i oko -18 stepeni Celzijusa. Dnevni maksimum od 0 do +5, a na primorju do +9 stepeni Celzijusa.