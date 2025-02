Korisnici su odmah zauzeli stranu i delili svoje stavove pre nego što su se uopšte usaglasili da li "glasaju" za ukidanje probne vozačke dozvole kao dokumenta ili i ograničenja za vozače-početnike koja ona trenutno predviđa. U nekolicini objava spekuliše se o razlozima zbog kojih stručnjaci iz oblasti saobraćaja koji rade na Nacrtu novog zakona planiraju da probne vozačke dozvole pošalju u istoriju, a zatim se postavlja i pitanje o kojem je bilo reči i prilikom njihovog uvođenja - "da li su one glupost ili ne"?

"Ne postoji noćna smena u bolnici, a da bar jednom ne dovuku klinca razvaljenog u saobraćajci. Ne pričam napamet, pričam iz ličnog iskustva, jer sam ih video previše. Da se razumemo, nije svaki mlad vozač ludak, ali statistika ne laže, a realnost je brutalna. Klinci koji su tek položili najčešće završavaju u Urgentnom centru, a nažalost i oni u koje ti isti klinci udare dok divljaju. E, sad, šta im se desi? Ista priča svaki put. Izlazak, gas do daske, "Brate, znam ja da vozim", "Imam osećaj za auto", a realno, nemaju pojma ni koliko su loši. Voze kola koja su jača nego što bi trebalo, često uzmu tatin ili mamin auto, pa divljaju. Prebrza vožnja, loša procena, neka sitna glupost na putu, i bum. Drugar do njih teško povređen, a oni sami jedva živi. Ponekad ni ne budu živi", započinje autor ove objave.

"Pogodite ko su oni koje Hitna najčešće donosi noću? Klinci sa probnom dozvolom. I pogodite ko nije poštovao pravilo da ne vozi u to doba? Ti isti klinci", nastavlja "reditor", tvrdeći da se u čitavu ovu situaciju lično uverio u bolničkim prostorijama.

Osim nepoštovanja ograničenja upravljanja vozilom posle 23 sata, po njemu je kobno još i to što mladi vozači ne umeju dobro da procene rizik.

"Ko i posle ovoga misli da je probna glupost, neka svrati do Urgentnog u dva ujutru subotom i neka se nagleda prizora koje će celog života pamtiti", poručuje on.

Upravljanje vozilom sa probnom vozačkom dozvolom u periodu od 23:00 do 06:00 časova 43,5 posto (veoma često pod dejstvom alkohola, malo ređe pod dejstvom psihoaktivnih supstanci) Vožnja pod dejstvom alkohola 23,7 posto;

"Da bi vozaču koji poseduje probnu vozačku dozvolu ista bila i oduzeta zbog sakupljenih kaznenih poena (najmanje 9), dovoljno je da takav vozač bude dva puta sankcionisan kako upravlja motornim vozilom u periodu od 23:00 do 06:00 časova, a to je i najčešći slučaj. Ako samo jednom pod dejstvom alkohola upravlja motornim vozilom u periodu od 23:00 do 06:00 časova, takođe je dovoljno za oduzimanje vozačke dozvole", pojašnjavaju iz ABS.