- Ne verujem u paranormalne stvari, ali moram da vam ispričam šta mi se desilo. Bilo je to 2014. godine. Bila sam trudna sa prvim detetom i bili smo u kući mog sekra i svekrve, tu smo spavali. I, to veče je suprug sa mojim deverom otišao na pecanje - započela je ona priču za Tiktok gde ima nalog "neda.co4".

- Iako sam bila deveti mesec prosto se nisam nadala da će još uvek doći porođaj. Spavala sam u sobi gde je spavala pokojna baka mog supruga. I šta mi se zapravo dešava? Sanjam kako ležim u krevetu, kako spavam i kako ona prilazi mom krevetu i kreće da me budi. I budi me, budi me, navalilla da me probudi i sve vreme mi govori: "Sine, ustani! Moraš da ustaneš, moraš da ustaneš, moraš da ustaneš..."