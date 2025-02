Ako medved na Sretenje izađe iz svoje jazbine, to je znak da neće još dugo trajati hladno vreme.

- Danas se sreću leto i zima, i zima vodi za jedan gol. Međutim, medved je izašao iz pećine, nije se vratio nazad. Tako da, definitivno oni predviđaju da zima neće potrajati dugo - rekao je on.

- Baba Marta hoće da još pokaže zube. Medvede to ne nervira, oni imaju vrhunski smeštaj... Medvedi u ZOO vrtovima ne spavaju zimski san, to je više neki dremež - rekao je Ovari.

Podsetimo, narodno verovanje kaže da se na Sretenje sreću zima i leto, i da mečka izlazi tada iz zimskog brloga. Ako je sunčano i ugleda svoju senku vraća se nazad u pećinu i to znači da će zima potrajati još šest nedelja. Ako se ne vrati, proleće je na pragu.

Krajem dana sa severozapada je usledio prodor hladnog fronta, pa je tokom večeri i noći u celoj Srbiji došlo do jačeg zahlađenja, s obzirom na to da je ciklon na Jadranu odmakao dalje na jugoistok, pa je sa severa usledlio prodor osetno hladnije vazdušne mase.

Zahlađenje je bilo praćeno kišom i jakim severozapadnim vetrom, a kako je temperatura opala za 10 do 15 stepeni, kiša je prešla u sneg.

Do jutra u predelima sa snegom palo je 1 do 5 cm, pa su se mnogi gradovi u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije zabeleli,među njima i Beograd. Na planinama je palo do 10 cm snega.