- Posle, uglavnom slabog, jutarnjeg mraza u toku dana maksimumi od +1 do +9 stepeni Celzijsua. Početkom nedelje ka nama će se sa severa spustiti još malo hladnog vazduha te će u ponedeljak uz prolazno naoblačenje ponegde biti uglavnom slabog snega i to najčešće nad planinskim delom Srbije i Crne Gore, na istoku BiH, dok bi nad južnim Jadranom ponegde bilo slabe kiše. Nad ostalim delovima regiona uglavnom suvo uz umeren do pojačan severni vetar, dok će duž Jadrana jačati bura. Dnevni maksimum biće i manjem padu i u utorak bi trebalo da se kreće od -2 do +4 stepena Celzijusa - kaže Čubrilo i dodaje da ćemo od utorka imati hladne noći, uz minimume od -12 i -3 stepena Celzijusa, a lokalno i oko -17 stepeni Celzijusa, posebno u planinskim kotlinama.