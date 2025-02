Slušaj vest

Nalazimo se u neobičnom paradoksu u kojem svi izgledaju kao otvoreno govore o seksualnim odnosima, a vidljivi su čak i na televiziji, u rijalitijima, a takav sasdržaj je uveliko dostupan i na internetu.

Međutim, u stvarnosti, kako istraživanja kažu, nema normalnog razgovora o tom pitanju, a ni slobode kada da se pravi intimni odnosi dese. Zato, kažu stručnjaci, nužna je još snažnija seksualna edukacija, čak i odraslih.

Istraživači su otkrili kako uprkos sve manjoj stigmatizovanosti, ova tema ostaje i dalje tabu. Gosti "Puls Srbije" vikendom koji su diskutovali o ovoj temi bili su dr Borislav Antonijević, ginekolog, Eva Ras, glumica i dr Aleksandar Milošević, urolog i seksolog.

Antonijević je odmah istakao da smatra da ova tema ipak nije tabu:

- Ne bih se složio da su ti odnosi tabu tema. Toliko je prisutna da je to prestalo da bude tabu tema, a mislim da je prevelika ekspozicija dovela do kontra efektra. Ljudi vizuelno zadovolje svoju maštu time što to vide na televiziji, internetu, čuju negde, pa nemaju želju da u tome učestvuju jer se možda i plaše, jer te stvari nemaju veze sa realnošću. Ne znam šta se dešava, ali mislim da su sve te normalne stvari, kao što je ljubav, vođenje ljubavi, da su bačene u zaplićak. Sve što se prezentuje javnosti prikazuje da su neke druge stvari mnogo važnije od toga i mislim da je to problem. To nije teško promeniti, da se promene šeme naših medija, situacija bi bila dosta drugačija. Ogromna je razlika od prošlog vremena i danas. Ljudi su bili zainteresovani da o tome znaju više, a toliko se prezasitilo sada, da nemaju uopšte želju za tim saznanjem.

Ras je uporedila stav o temi seksualnosti sa početka njene karijere, pa do današnjeg dana:

- Mislim da su moralisti bili tada glavni, a i sada su. Šta god da radite na tu temu nađu se ti ljudi, valjda nisu imali dovoljno tih odnosa, pa su postali moralisti i osuđuju vas. To nije samo u mom vremenu, prosto ne znam kada se to desilo u civilizaciji da se skrene pažnja sa seksa, da on postane ne samo tabu tema, nego nešto zabranjeno, a svi znamo da je to prirodna potreba čoveka, a seksa mora biti u braku, jer ako ga nema, onda nema ni braka.

Milošević je pričao o otuđenju ljudi:

- Osnovni kontakt i život je veđan za biologiju, a takvih procesa je danas sve manje. Naš deda je lovio hranu, bio na zdravom vazduhu, nije imao struju, spavao je noću. Dakle, osnovni instikti su mu bili preživljavanje, hrana i produženje vrste. Kao i za životinje. Vi danas imate gubljenje tih instikta. Novac i politika guše to jer se pravi ogromna konkurencija. Vi imate otuđenje koje vlada civilizacijom, danas tih nagona imate po najprimitivnijim zabitima sveta, tamo se deca rađaju u velikom broju, recimo domaćinstvo ima 9-10 dece. S druge strane, u civilizovanom svetu, gotovo svako ima jedno dete. Biološki način života koji vodimo ne stimuliše stvarne hormone koji su bitni za produženje vrste. Nemamo testosterona, danas je loša i aktivnost, ljubav i emocija ne postoje, a za ove odnose je najbitnija emocija. To sve nas uči majka dok smo mali, da volimo iskreno, da to prepoznamo u njoj, ali to više ne postoji, danas majke rade, a deca bivaju prepuštena raznim ustanovama.

