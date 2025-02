- Do kraja dana umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo, a slab sneg biće lokalna pojava na istoku i jugoistoku Srbije . Najviša temperatura u većini mesta oko 2 °S.

Početkom nedelje sneg u oblastima južnije od Save i Dunava

U ponedeljak (16.02.) hladno sa slabim do umerenim jutarnjim mrazem. U toku dana na severozapadu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima oblačno, povremeno sa slabim snegom uz stvaranje/manje povećanje visine snežnog pokrivača. Krajem dana prestanak padavina. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini i oblasti Homolja, a uveče i na jugu Banata u skretanju na istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 0 °S, a najviša od -1 do 4 °S.