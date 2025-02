Anini prijatelji su zamolili sve ljude koji su u mogućnosti da odu do Instituta za transfuziju krvi Srbije, kod hrama Svetog Save i da daju krv , a slika koja je došla iz Instituta podsetila je da u Srbiji uvek ima ljudi divnog srca.

- Najlepše hvala svima. Hvala vam što ste 10 godina ovde sa nama svakog trena i uz svaki naš apel. Hvala Vam što ovde čuvamo onu najlepšu Srbiju, što smo Sabarani u srcu i ljubavi kojom je pokrenuta DDB - a da sija od Beograda do Peći i nazad do Aljaske gde god Srba ima. Hvala Vam što Bogorodičin grad Beograd činite onakvim kakav jeste svetlost za svoj narod. Večna dobrota od Prizrena do Dubrovnika 24 časa otvorenog srca za Srbe, Srbiće i svu našu decu, svu decu sveta jer su nam srca po meri Svetosavlja, Pravoslavlja, Vaseljene. U molitvi da dočekamo i Anin oporavak i ostanemo srcima budni jedni za druge, puni ljubavi i raširenih ruku ka nebu i jedni ka drugima. Veliki je Bog - stoji u opisu slike koja je raznežila sve.