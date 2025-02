- Razmenili smo brojeve za slučaj da joj treba neka pomoć oko majke. Kasnije, za rođendan njene majke 4. maja 2023, Lidija me je zamolila da preuzmem poklon i cveće umesto nje. Tada je krenula dublja komunikacija između nas i započeli smo vezu. U početku je to bila veza na daljinu - ja sam odlazio kod nje, ona kod mene - ali se spletom srećnih okolnosti desilo da dobije mogućnost da radi onlajn iz Srbije, pa sada živimo zajedno - priča Dušan.

- Ona nije očekivala, što sam video po njenoj reakciji. Ja sam bio jako nervozan i u takvoj tenziji dan pred. Sa mnom su išli brat, njegova devojka, moj drug i njegova devojka i on je sad postao kum. Lidija nije znala, nije predosećala, a ja sam bio jako napet, pitala me je šta ti je, "jesi dobro", ma reko, "oko organizacije svega, kako će proći aukcija i tako dalje" i na tu stranu sam odvlačio tu moju nervozu. Čak u jednom trenutku pred izlazak, pošto smo čekali da krenemo sa igrom, čekao se poziv voditelja, pre toga je bio program u toku i program je kasnio nekih deset minuta. Međutim, ona je u 10 sati htela da sedne, kaže mi kako ne može da pleše i da su joj noge otpale od stajanja na štiklama. Ja sam rekao, "sačekaj još malo, samo da krene ples, posle ćemo sesti" - priča nam "vitez" Dušan.

- Dogovor između mene i mog kuma je bio da mi doda prsten u toku plesa. Ja sam držao ruku na njenoj lopatici, okrenuo sam samo, tako da je ona osetila i dalje ruku, nije ni mogla ništa da primeti. On je stavio kutiju sa prstenom u moju šaku, ja sam nastavio da plesem, i onda se čekao taj trenutak da kleknem. Baš mi je to dugo trajalo u glavi i onda sam u nekom trenutku kleknuo i to su sve primetili. Ljudi koji nisu apsolutno znali da će bilo šta da se desi okružili su nas i počeli da tapšu i onda je to još na atmosferu podiglo. Vidi se na snimku dirigent koji diriguje i čuje aplauze i vrisku i okreće se i gleda šta se dešava. Tako da je baš bilo bajkovito - opisao je Dušan i dodao da je nakon prosdibe saznao od organizatora da je upravo na tom mestu Napoleon zaprosio Mariju Lujzu krajem 1800-ih godina.