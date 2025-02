Srbija je još pod uticajem hladnog vazduha sa severoistoka Evrope što podrazumeva i hladno vreme, usled čega je povremeno ovih dana padao i sneg — na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije palo je i više od 10 cm snega. Ali, s obzirom na to da se približavamo martu, mnogi se već sada pitaju kada će i prolećno vreme.

Ipak, iako se prema kalendaru približavamo proleću , sve do kraja ove sedmice u Srbiji se očekuje prohladno, uz umeren i jak mraz.

Maksimalna temperatura u utorak od 0 do 4°C, od srede do petka od 2 do 6°C, dok će tokom vikenda biti iznad 5 stepeni.