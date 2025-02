- U tom periodu je izvršio još jedno krivično delo, udario je jedno dete u zoni škole u Loznici. Udario je devojku i bežao sa lica mesta 5 kilometara do mesta u kom živi. Sanitet je došao po devojku a on je morao da se vrati jer su ga videli ljudi i rekli "Vrati se i vidi šta si uradio, udario si devojku, ubio si je" - ispričala je Suzana Glišić, majka nastradalog dečaka.

Novi zakon predviđa trajno oduzimanje vozila za one koji višestruko ponavljaju najteže prekršaje, dok se probna vozačka dozvola ukida , a više o toj temi govorio je i Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta.

- Imamo iskustvo, a to je da se probna vozačka dozvola može dobijati, kao što ja predlažem, sa 16 godina, a ne da ukidamo probne vozačke dozvole ljudima koji imaju 17 godina. Tako bismo postigli efekat koji se traži ovim promenama, jer bi probnu vozačku dozvolu stekli ranije i postali stvarni vozači. Mislim da ovo neće biti dobro za bezbednost saobraćaja.

- Ono što je značajno za našu sudsku praksu jeste da je sud stao na stanovište da kada god se kod nekog izvršioca dela pojavi alkohol u krvi, smatra se da je to delo učinjeno sa umišljajem, a ne iz nehata. Tada su kazne znatno veće. Konkretno, u ovakvim slučajevima govorimo o teškom delu protiv bezbednosti saobraćaja, i da je, recimo, ovo lice imalo alkohola, govorili bismo o umišljenom obliku, a maksimalna kazna bi bila do 15 godina, dok se za nehati oblik izriče kazna do 10 godina.