"To je bio put do mira“, kaže Nataša, govoreći o svom stvaralačkom procesu. Tek kada je pronašla mir u malom selu Divoš, gde je 2018. godine konačno stala, njene priče su ponovo oživele. I to u pravom trenutku, jer je mir, koji je ona tako dugo tražila, postao ključ za njeno književno stvaralaštvo. Nataša se seća trenutaka kada je došla do „krova nad glavom“ – kada više nije znala gde da ide, kada je osećala da je stagnirala, da nije ispunila ono što je u njoj bilo.