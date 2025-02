- On je moje svetlo. On mi daje snagu. Sve za njega radim i ništa mi nije teško. Dobar je đak, dobro je dete. Sve ovo što se sada dešava me iskreno iznenadilo, da se za nekoliko sati sve ovo dogodi. Hvala premijeru, hvala gradonačelniku, a najviše hvala Marku iz humanitarne organizacije. Moj Stefan će imati svoju sobu, kupatilo, sve što je jedno dete kakvo je on zaslužio.