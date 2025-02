U zavisnosti od proizvoda, na deklaracijama artikala mora da piše "upotrebljivo do" ili " najbolje upotrebiti do ". Postavlja se pitanje po čemu se razlikuju ta dva termina i kvalitet prehrambenih proizvoda, kojima je zbog približavanja isteka roka najčešće snižena cena.

U zavisnosti od robe, na deklaracijama mora da piše "upotrebljivo do" ili "najbolje upotrebiti do". " Upotrebljivo do" stoji na namirnicama koje ne smeju da se koriste posle navedenog datuma zbog mikrobiološke neispravnosti.

- To su lako kvarljive namirnice, mleko, jaja i meso, a imamo i oznaku 'najbolje upotrebiti do' koja se koristi za sve ostale proizvode koji mogu da se koriste i nakon tog roka, ali menjaju neka karakteristična svojstva. To su keks, testenine, čokolada, čajevi, kafa, brašno, pirinač. Ono što je za potrošače bitno jeste da ukoliko proizvod ima oznaku 'najbolje upotrebiti do', onda mogu da ga koriste i posle tog roka, ali taj proizvod ne sme da se nađe u prometu - navodi Perinčićeva.