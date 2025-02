Ove nedelje biće suvo i hladno vreme

Na jugozapadu jugi i jugoistoku Srbije kao i u oblasti Homoljskih planina danas će ujutro biti umereno do potpuno oblačno, još ponegde uz provejavanje slabog snega, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema prognozi RHMZ, tokom dana uslediće postepeno razvedravanje, dok će u ostalim krajevima tokom celog dana biti pretežno sunčano, ali hladno. Duvaće slab do umeren, severni vetar. Najniža temperatura biće od -9 do -3 stepeni, a najviša od nula do četiri stepena.

Foto: Shutterstock

Meteorolog amater Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu najnoviju prognozu za naredne dane u kojoj navodi da će biti suvo i hladno vreme, a ujutru će ponegde jak mraz. Početkom sledeće nedelje biće osetno toplije, prolećno vreme, a od sredine nedelje moguća je i kiša.

Foto: Zorana Jevtić, Kurir Televizija

- Narednih dana ka nama će sa severoistoka strujati suv i relativno hladan vazduh. Noći i jutra će biti hladne uz mraz koji će se najčešće kretati od -12 do -4, lokalno oko -16 stepeni Celzijusa. Tokom dana maksimum od -1 do pet stepeni Celzijusa. Za vikend lagano popuštanje noćnog mraza, dok će dnevni maksimum takođe biti u postepenom porastu i u nedelju bi se trebao kretati oko nula na krajnjem istoku regiona do oko deset ponegde na zapadu i jugozapadu regiona - navodi Čubrilo i dodaje:

- Početkom sledeće nedelje još toplije uz najavu dolaska proleća. Jaka ciklonska aktivnost će zahvatiti zapadnu, središnju i severnu Evropu dok će na vreme kod nas uticati polje anticiklona preko kojeg će ka prostranom ciklonalnom polju strujati topao vazduh. Uz slabljenje i u većem delu regiona prestanak jutarnjih mrazeva u toku dana osetno toplije i oko srede bi se dnevni maksimumi kretali od šest do +16 stepeni Celzijusa.

Foto: Jakov Milošević

Čubrilo naglašava i da se od srede očekuje i povećanje oblačnosti koje bi većem delu regiona, a posebno južnim, zapadnim, središnjim i delom severnim predelima i prve konkretne količine padavina u ovom mesecu, možda i preko 30 mm taloga.