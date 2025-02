- Kako sam molekularni biolog, čitajući bakin karton znao sam šta tu piše i da to znači da je moždano mrtva. Lekari nam to nisu rekli tim rečima i ne direktno. Osetio sam negde da imaju strah da takve stvari saopšte porodici, jer je to nešto što porodica ne želi da čuje. I pretpostavljam da su to činili da bi izbegli konflikte. Tek na naše insistiranje da nam kažu kakva je tačno situacija, rekli su da je nastupila moždana smrt - priča za Kurir Nikola.