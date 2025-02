Predsednik Udruženja za plućnu hipertenziju i kardiolog, prof. dr Arsen Ristić, gostovao je u emisiji "Uranak" na televiziji K1, gde je objasnio kako dolazi do ove bolesti, koji su njeni simptomi i kako se tretira.

Šta je plućna arterijska hipertenzija

- Konkretno, plućna arterijska hipertenzija nastaje kao posledica oboljenja samih krvnih sudova u plućima. Kada dođe do povišenog pritiska, zidovi krvnih sudova zadebljaju, što povećava otpor proticanja krvi. To dodatno opterećuje desnu polovinu srca, koja nije prilagođena visokom pritisku kao leva strana. Usled toga, dolazi do njenog širenja i razvija se posebna forma desnostrane srčane slabosti, koja, ako se ne leči, može biti fatalna u proseku za oko 3,5 godine - objasnio je prof. dr Ristić.