- U Gornjem Milanovcu ima posla, svaki čas se pojavljuju oglasi, posao ću brzo ovde naći, a i Igor bi lako zaposlenje ovde našao. Naša mnogobrojna porodica, roditelji, ujaci, tetke, svi priskaču kada decu treba pričuvati, a to mi je veliko olakšanje. Ali to je samo ponekad, jer svi oni rade. Radni dan mi počinje u šest ujutro, sledi umivanje i oblačenje za školu. Vuk, Aleksa i Pavle to obavljaju sami. Za to vreme ja oblačim Dimitrija koji ide u vrtić, a potom odevam i Iskru i Luku koji u obdanište ne idu, ali ih vozim sa sobom jer naravno u stanu ne mogu da ostanu sami. Nadam se da ovo neće čitati saobraćajci u Gornjem Milanovcu, jer ja njih sve šestoro vozim najpre do OŠ "Momčilo Nastasijević", gde trojicu ostavljam, a potom i Dimitrija u vrtić. Kada to obavimo, vraćamo se u stan da najmlađima pripremam doručak. Sledi spremanje ručka za taj dan, pa u istom sastavu ponavljam krug, samo u suprotnom smeru – kaže Milena kroz osmeh dodajući das u se do sada selili šest puta.