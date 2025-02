Na štandu Big Blue agencije, tražilo se mesto više za letovanja na omiljenim destinacijama za naše turiste, Tursku i Grčku. Već prvog dana interesovanje je bilo veoma izraženo, a takav trend rasta u posetama, očekuje se i u predstojećim danima, do kraja vikenda.

Turistička agencija Big Blue još jednom pokazuje svoj kredibilitet kada je organizacija i realizacija putovanja u pitanju. Prvi dan, štand ove turističke agencije posetio je rekordan broj posetilaca. I to ne bez razloga. Popusti na aranžmane kreću se do 35%, uz dodatne sajamske popuste od 5 do 7%.