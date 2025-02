- Doktori nisu odustali od mene i reanimirali su me. Noć je bila kritična, umirala sam im više puta. Novi doktor, koji je tada naišao, nije želeo da me ostavi da umrem sama u plastičnoj kutiji. Celu noć me je držao na grudima kako bih preživela. Babica Olja me je krstila u bolnici - govorila je Natalija.