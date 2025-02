Slušaj vest

U ministarstvu prosvete, juče je ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović održala sastanak sa predstavnicima svih državnih univerziteta na kojima su razmatrani načini i uslovi za ispunjenje četvrtog zahteva studenata koji se odnosi na povećanje budžetskih sredstava za državne fakultete za 20 odsto kao i na smanjenje školaraina za samofinansirajuće studente.

Sastanak će se nastaviti danas, a više o tome pričali su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, a oni su bili prof. dr Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji i prof. dr Vladimir Jakovljević poseban savetnik za visoko obrazovanje.

Stojiljković se osvrnuo na prethodne razgovore, ali i ovaj treći sastanak koji bi trebalo da ispuni četvrti zahtev studenata, a deluje kao da je rešenje na pomolu:

- Čitavih 41 godinu sam proveo u prosveti, na istom fakultetu, što je velika upornost. Ono što je jako važno to je ne ponižavati visoko obrazovanje i unižavati obrazovanje uopšte nepristojnim zaradama koje imaju jednu dugoročnu razvojnu posledicu. Ako ne plaćate adekvatno profesiju ili neki javni sektor, a obrazovanje je činjenica, to se posebno vidi sa napretkom tehnologije, robotizacijom, infrastrukturnom promenom, vi gubite razvojni resurs time što destimulišete ljude da upisuju obrazovne fakultete. To je strašna kriza. Rešenje mora biti sistemsko i trajno. Ovo je pitanje da li će se to urediti sistemskim zakonima ili će biti privremena mera. Mi imamo zakone sa interesantnim rupama, onda formiramo institucije koju nemaju dovoljno zaposlenih ljudi, pa i koruptivnu praksu.

Jakovljević je pričao o atmosferi sa razgovora oko zahteva studenata:

- Moram da kažem, zaista smo intezivirali razgovore da se poboljša materijalni status naših radnika na visokom obrazovanju. Išlo se u pozitivnom smeru, a možda je ovaj bunt ubrzao neke procese. Atmosfera na razgovorima je bila prilično konstruktivna, radilo se na četvrtom zahtevu studenata, a u startu sam rekao to nije studentski, već zahtev profesora. Svakako, taj Zakon o budžetu koji je usvojen, već je faktički ispunjen, ali je došlo do razrade tog zahteva zbog konkretnih poteza koji će se odvijati i mislim da smo u finišu tih dogovora. Nikada bolju komunikaciju državni univerziteti nisu imali sa resornim ministarstvima kao danas, tako ja to vidim.

Stojiljković je komentarisao četvrti zahtev studenata:

- Taj zahtev je više zahtev akademske zajednice i naravno da svako normalan želi da se ova kriza razreši, čak je i vlast rekla da su zahtevi opravdani, ali je pitanje da li zaista imamo garancije i da li su svi dokumenti u igri i da li se proces odvija nekim ritmom kako bismo dokazali da živimo u pristojnom društvu, a ne u korupciji jer ona ubija. Što se tiče četvrtog, on je vezan za materijalne troškove, a tu se radi o troškovima funkcionisanja institucija, grejanju, komunalijama... To su veliki troškovi rada na vežbi i materijalu, ako to ne obezbede, onda se skrnavi kvalitet procesa. Državni univerzitet jeste finansiran od strane države, a privatni uglavom nisu, ali je pitanje kvaliteta. Ako bi privatni univerziteti, da se bez akreditacije dovode, a da podižu kvalitet obrazovanja, onda bi kompetencija za izvesna državna sredstva bila normalna.

