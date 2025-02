U pripremi su nove izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja, a od brojnih novina, pažnju šire javnosti najviše su privukle su odredbe koje se tiču trajnog oduzimanja vozila, ali i one koje se odnose na probnu vozačku dozvolu, uvođenje nulte tolerancije na alkohol i formiranje digitalnog vozačkog dosija.

Do aprila, kako je već najavio načelnik Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Slaviša Lakićević, trebao bi da bude završen nacrt novog ZOBS-a, nakon čega bi, kako se očekuje, trebao da bude usvojen polovinom ove godine.

Probna vozačka dozvola

- Ovde ne govorimo o ukidanju ograničenja koja važe za probnu vozačku dozvolu, već o ukidanju obrazca-kartice. U praksi, to znači da se će kartica vozačke dozvole onog koji prvi put položi vožnju i onog koji vozačku dozvolu ima već 20 godina – neće razlikovati. Međutim, ograničenja u vožnji koja važe za početnika i dalje ostaju na snazi – pojašnjava Okanović.

Ova novina, dodaje, treba da reši do sada značajan problem upotrebe srpske probne vozačke dozvole u inostranstvu koja kao institut nije obuhvaćena bilateralnim i multilateralnim ugovorima koja se tiču priznavanja vozačke dozvole između Srbije i ostalih država. Pošto u mnogima državama institut probne vozačke dozvole ne postoji, to je u praksi dovodilo do velikih problema za vozače-početnike iz Srbije kada se nađu na nekom putu u inostranstvu.