Aleksandar iz Srbije, koji više od šest godina živi u Švedskoj, ispričao šta se desilo kada je vozio bicikl po trotoaru što je tamo - zabranjeno!

Švedska važi za uređenu zemlju u kojoj se zna red, međutim, ljudi tamo baš sva pravila previše bukvalno shvataju i preveliki su formalisti, smatra Aleksandar Krajnović, naš čovek koji u Švedskoj živi već više od šest godina!

On na Tiktoku često priča o životu u Švedskoj, a ovog puta je ispričao šta se desilo nedavno, kada je nekoliko metara, vozio bicikl po trotoaru što je tamo - zabranjeno!

- Evo, šta su ti Šveđani! Parkirao sam biciklo pored radnje i, nakon toga sam išao stazicom, kako bi izašao na put. I išao sam biciklom bukvalno po strani. Vozio sam brzinom od dva na sat, ni toliko, jer, naravno, tamo prolaze ljudi. I dešava se to da ispred mene staje jedan Šveđanin... - započeo je on priču na Tiktoku gde ima nalog "alexkrajnovic".

Aleksandar je u snimku pokazao kako je Šveđanin stao ispred njega i počeo da maše rukama.

- "Ne možeš tu biciklom, ne možeš...", rekao je i krenuo na mene da me ne pusti - priča Aleksandar kojeg ova reakcija nije iznenadila.

- Navikao sam se na ove situacije, identično mi se desilo već dva puta. Ne kažem da čovek nije u pravu, ali, ljudi, malo iskulirajte!. Okej, živite po pravilima i - treba, razumem sve. Ali, ne živite u kocki. Ne budite u kocki svaki put - kaže on i dodaje da mu s jedne strane odgovara što u Švedskoj postoje ova pravila, ali da s druge - ljudi stvarno preteruju.

- Nekad su zaista previše ograničeni. Opustite se Šveđani, opustite se. Malo budite kul - kaže on.

Aleksandar je ranije ispričao i kako je na rođendanu kod druga platio sve što je pojeo i popio, a da pritom nije sam ni birao šta će da jede.

- Kako sam ja to kod druga na 30. rođendanu platio sve što sam jeo i pio. A da, dobro ste me čuli. Ukratko, priča ide ovako. Ja sam inače iz Srbije, živim u Švedskoj već 6 godina i bio sam pozvan na 30. rođendan kod jednog druga. Pošto je taj rođendan bio u restoranu, mi smo poručili hranu i piće, nije bilo ono na stolu sve i svašta kao kod nas na Balkanu, pogačice, čips i to - ispričao je on u snimku koji je objavio ranije:

- U jednom trenutku konobar dolazi, slavljenik ustaje i naručuje za sve nas šta ćemo da jedemo. Mi smo dobili meni, mogli smo da gledamo, ali je slavljenik ustao i iz nekog razloga je on svima naručio i to je bilo skroz okej, naručuje neko mešano meso sa nekim umacima, sosevima i to je bilo sasvim dovoljno za sve nas, nas 15-20 je bilo. Posle jedno sat i po, slavljenik ustaje i govori svima nama da možemo da odemo do šanka da platimo svoje piće i svoju hranu. A da, ne lažem vas, verujte mi, stvarno je tako bilo, a da je meni neko ovo ispričao, ne bih mu poverovao - naveo je Aleksandar.

Rekao i je i da su svi gosti bez ikakvog čuđenja na licu ustali, jer su uglavnom rođeni u Švedskoj.

- Odlaze da plaćaju svoju hranu i piće i ja šta ću i ustajem. Gledam ova dva prijatelja sa Balkana sa kojima sam baš dobar i u isto vreme kuckam: "Da li je ovo realno ili se neko šali?" I to je to ukratko, tako sam ja na 30. rođendanu od prijatelja poznanika platio svoju hranu i svoje piće bez da sam ja birao šta ću da jedem i pijem. Meni je bilo najčudnije, ajde da je on rekao, uzmite šta ćete da jedete, ionako ćete platiti sami, nego je on ustao, on je birao hranu za nas i na kraju, ja da ti platim, ja da ti platim. Ali dobro, tad mi je bilo sve čudno, bio sam šokiran, bio sam i malo i besan, i znenađen, ali danas mi je sve to smešno i jedna zanimljiva priča za ispričati koliko smo mi svi različiti, koliko su kulture različite, koliko su Balkan i Švedska dve različite planete - istakao je on.

