Ispred Ustavnog suda održan je protest grupe prosvetnih radnika koji traže da se oceni ustavnost Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u prosveti, tvrdeći da je diskriminatorski. Kako prenose mediji, protest je organizovan na inicijativu neformalne grupe beogradskih osnovnih škola "Puls" koja je tražila da se oceni ustavnost odredbi kolektivnog ugovora koje se odnose na različite iznose jubilarnih nagrada i otpremnina za one koji su članovi reprezentativnih sindikata i one koji to nisu.