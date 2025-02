Asocijacije škola u štrajku, udruženja PULS osnovnih škola, PULS srednjih škola, Foruma Beogradskih gimnazija, Foruma škola Banata, održali su u sredu sastanak na kome su doneli zaključak da se uz poziv na veliki protest uputi i zahtev svim prosvetnim radnicima koji trenutno rade 30 ili 45 minuta, da tokom sledeće sedmice, od 24. do 28. februara obustave nastavu. Kurir je juče kontaktirao Aleksandra Vinića iz Asocijacije, koji nije odgovorio na naš poziv, a onda smo mu poslali poruku da nam navede kontretne razlozoge za obustavu rada, kako će se to odraziti na nadoknadu nastave, školsku godinu i malu maturu, ali odgovor nismo dobili do zaključenja broja.